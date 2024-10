Stefano De Martino festeggia il 35° compleanno a Napoli con amici e una torta speciale

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il conduttore televisivo Stefano De Martino ha celebrato il suo 35° compleanno in una pizzeria di Napoli con amici e colleghi, scegliendo una torta a tema “Affari Tuoi”.

Una festa in grande stile per Stefano De Martino

I festeggiamenti per i 35 anni di Stefano De Martino si sono svolti ieri sera presso la famosa pizzeria napoletana Concettina ai Tre Santi, dove il presentatore ha trascorso una serata all’insegna della convivialità, circondato da amici e familiari. Il conduttore del popolare programma televisivo “Affari Tuoi”, che ha recentemente raggiunto nuovi record di ascolti, ha scelto di celebrare questa importante occasione in modo originale, con una torta a tema. Il dolce, infatti, riproduceva un “pacco” ispirato al format del suo show, con il numero “35” a indicare gli anni compiuti.

Alla lunga tavolata erano presenti numerosi ospiti, tra cui volti noti dello spettacolo e colleghi di De Martino. Tra i partecipanti spiccavano la presenza del “dottore” di “Affari Tuoi”, Pasquale Romano, l’imitatore Vincenzo De Lucia, e l’attore Giovanni Esposito. A completare il gruppo, anche i familiari di Stefano, come la sorella Adelaide e i genitori, Enrico e Maria Rosaria.

Musica e convivialità: una serata tra amici e colleghi

La serata è stata caratterizzata da momenti di grande allegria, con musica, cibo e balli che hanno animato l’evento. Secondo i video pubblicati sui social, Stefano De Martino si è divertito in compagnia dei suoi invitati, condividendo risate e brindisi in un clima rilassato. Quando è giunto il momento della torta, i presenti hanno intonato il tradizionale “tanti auguri”, accompagnando De Martino nel soffiare le candeline sulla scenografica torta a forma di pacco.

Oltre a essere un’occasione per festeggiare un compleanno, la serata ha rappresentato un momento di condivisione tra amici e colleghi, con De Martino al centro dell’attenzione per la sua carriera in continua ascesa e la sua personalità amichevole e carismatica. Il conduttore ha ringraziato tutti i partecipanti, esprimendo la sua gratitudine per la loro presenza in questo giorno speciale.