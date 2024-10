Brindisi, evacuati con lo scivolo passeggeri da un volo Ryanair, aeroporto temporaneamente chiuso

0 Condivisioni Facebook Twitter

I passeggeri di un volo Ryanair in partenza da Brindisi sono stati evacuati a causa di un incendio al motore. L’aeroporto è stato temporaneamente chiuso.

Evacuazione di emergenza a Brindisi

Il 2 ottobre, l’aeroporto del Salento di Brindisi è stato temporaneamente chiuso a causa di un problema tecnico a un volo Ryanair diretto a Torino. L’aeromobile, identificato come volo FR 8826, ha subito un principio d’incendio a uno dei motori mentre si trovava sulla pista pronto per il decollo. A bordo si trovavano 184 passeggeri, oltre all’equipaggio. Secondo le prime informazioni, nessuno è rimasto ferito, ma tutti i presenti sono stati evacuati immediatamente tramite gli scivoli di emergenza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e l’aereo. Aeroporti di Puglia ha confermato l’accaduto e ha reso noto che le operazioni di sicurezza sono in corso, e che per alcune ore non ci saranno né arrivi né partenze dall’aeroporto.

Le dichiarazioni ufficiali e il ripristino delle operazioni

In una nota ufficiale, Aeroporti di Puglia ha dichiarato che “a causa di un problema a un aeromobile in partenza, si è reso necessario procedere alla chiusura dell’Aeroporto del Salento di Brindisi“. Il comunicato ha aggiunto che “il problema, verificatosi quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ha comportato l’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio”.

I passeggeri sono stati poi accompagnati nell’aerostazione e assistiti dal personale di Aeroporti di Puglia, mentre i tecnici della compagnia sono all’opera per eseguire le verifiche necessarie e consentire la riapertura dell’aeroporto. Al momento, non è stato ancora comunicato un orario preciso per la ripresa dei voli.

Operazioni e aggiornamenti

A seguito dell’incidente, il sito di Aeroporti di Puglia ha rilasciato un aggiornamento, dichiarando che “i tecnici della compagnia sono al lavoro per ripristinare le condizioni operative e garantire la riapertura dello scalo nel minor tempo possibile”.