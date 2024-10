La battaglia di Eleonora Giorgi contro il tumore al pancreas, “Per me c’è solo il 14% di possibilità. Ho paura che mio nipote mi dimentichi”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’attrice Eleonora Giorgi condivide quotidianamente la sua lotta contro il tumore al pancreas sui social, mostrando forza e determinazione nonostante la situazione critica.

Terapia sperimentale dagli Stati Uniti

In un’intervista al settimanale Di Più, Eleonora Giorgi ha parlato della sua attuale situazione e di una nuova terapia sperimentale americana.

L’attrice, che spegnerà 71 candeline il 21 ottobre, ha spiegato come una clinica negli Stati Uniti abbia sviluppato un trattamento con il 14% di probabilità di successo. Dopo aver inviato i suoi campioni per la valutazione, ha deciso di tentare questa strada nonostante la paura e l’incertezza legate all’efficacia della terapia.

Preoccupazione per il nipote e legame con Massimo Ciavarro

Una delle principali preoccupazioni di Eleonora è il pensiero del suo nipotino, Gabriele, e la paura di essere dimenticata da lui.

Per lasciare un ricordo tangibile, ha deciso di scrivere una lettera in cui esprime tutto il suo amore per il piccolo, con cui condivide un legame molto speciale. “Lui ascolta solo me, come farà poi?” ha raccontato l’attrice, esprimendo la sua profonda preoccupazione per il futuro.

Il sostegno dell’ex marito Massimo Ciavarro

Durante l’intervista, Eleonora Giorgi ha anche parlato del suo rapporto con l’ex marito, Massimo Ciavarro, sottolineando come le sia sempre stato accanto in questo difficile percorso.

Ha aggiunto che Ciavarro è consapevole del suo ruolo fondamentale nella vita del figlio Paolo: “Lui deve esserci per Paolo un domani, ed è il suo compito”, ha affermato l’attrice, riconoscendo la presenza costante dell’ex marito nella sua vita.