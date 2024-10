Belén nella nuova casa a Milano: il divano che ha scelto è lo stesso voluto da Fedez per la casa da single

0 Condivisioni Facebook Twitter

Belén Rodriguez ha recentemente condiviso sui social un’anteprima della sua nuova casa milanese, mostrando alcuni elementi di arredo di lusso. Tra questi spiccano un divano personalizzato e una lampada dal design esclusivo.

Il divano Edra: un pezzo personalizzato e di lusso

Belén Rodriguez, dopo aver affrontato un periodo complicato legato alla separazione da Stefano De Martino, ha ripreso a mostrarsi attiva sui social, annunciando il trasferimento nella sua nuova abitazione a Milano. Tra i vari elementi d’arredo del salotto, è stato il divano a catturare maggiormente l’attenzione: si tratta di un modello firmato Edra, noto brand di design. Il divano, di colore grigio scuro, si caratterizza per le sue dimensioni importanti e per una particolare chaise longue dalla forma irregolare, che lo rende unico e funzionale. Questo pezzo di design non è un semplice modello di catalogo: è stato personalizzato, aggiungendo un componente centrale, il che ne aumenta il valore.

Il prezzo base del modello standard venduto online si aggira intorno ai 15.400 euro, ma considerando le modifiche e personalizzazioni apportate, il costo effettivo potrebbe essere ben superiore. Interessante notare che lo stesso divano è stato scelto anche dal rapper Fedez per il suo nuovo appartamento da single, rendendo questo modello un must tra i vip.

La lampada di design firmata Ferruccio Laviani

Un altro elemento distintivo del nuovo salotto di Belén è la lampada posizionata dietro al divano. Si tratta del modello Kabuki disegnato da Ferruccio Laviani per Kartell, leader nel settore del design italiano. La lampada si distingue per la sua struttura traforata che riproduce un effetto simile al pizzo, diffondendo la luce in maniera delicata e uniforme. Questo elemento d’arredo non è solo esteticamente affascinante, ma anche un simbolo della progettualità Made in Italy. La versione indoor scelta da Belén, in colore nero, è disponibile sul sito ufficiale del brand a un prezzo di 1.113 euro, rendendola un accessorio di lusso che non passa inosservato.

Grazie a questi dettagli di arredo, la nuova casa di Belén Rodriguez riflette uno stile sofisticato e moderno, dove il design italiano è protagonista.