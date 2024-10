Nanni Moretti colpito da infarto, ricoverato salta l’evento a Napoli

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il regista Nanni Moretti ha subito un infarto. Doveva partecipare a un evento a Napoli, ma ha dovuto annullare.

Colpito da infarto prima dell’evento a Napoli

Il celebre regista Nanni Moretti ha subito un infarto, proprio il giorno in cui era atteso al Cinema Vittoria di Napoli. L’evento, previsto per il 2 ottobre, riguardava la presentazione del film “Vittoria”, prodotto da Moretti e diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. Purtroppo, il regista non ha potuto partecipare di persona, a causa del malore che lo ha colpito poche ore prima dell’inizio della proiezione.

Nonostante l’assenza fisica, Moretti ha voluto tranquillizzare il pubblico con un videomessaggio registrato dall’ospedale, che è stato proiettato in sala. “Mi dispiace non essere lì con voi”, ha detto, “ma sto bene. Starò meglio e tornerò presto”. Le sue parole hanno portato sollievo ai presenti, che erano preoccupati per la sua salute.

Le condizioni di salute e il ritorno di Nanni Moretti

Nel video, il regista si è mostrato sereno e ottimista riguardo al suo recupero, nonostante il serio problema di salute. Ha ringraziato tutti per il sostegno e l’affetto ricevuti, promettendo di tornare presto alle sue attività. Moretti non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni, ma ha lasciato intendere che l’infarto è stato gestito rapidamente e che si trova ora in buone mani.

Al momento, non sono state rilasciate informazioni ufficiali su quando il regista potrà tornare a lavorare o presenziare ad altri eventi pubblici. Tuttavia, il videomessaggio ha confermato che Moretti è fiducioso di poter riprendersi presto e tornare alla sua carriera cinematografica.

Nanni Moretti è uno dei registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano, noto per film come “Caro Diario” e “La stanza del figlio”, e la sua assenza ha sicuramente lasciato un vuoto alla proiezione napoletana.