Incidente a Cassano, lo sfogo social della madre di Greta contro la famiglia del fidanzato: “Sapevate che correva, mia figlia morta per colpa vostra”

“Greta è morta per colpa vostra”. La mamma di Greta, la giovane 21enne deceduta in un incidente a Cassano delle Murge, esprime il suo dolore e accusa la famiglia del fidanzato attraverso i social.

Lo sfogo sui social: “Mi avete portato via la mia unica ragione di vita”

La notte tra il 29 e il 30 settembre, la vita di Greta e del suo fidanzato, Francesco Castellaneta, è stata spezzata da un tragico incidente stradale.

Sabrina Francone, madre della ragazza, ha condiviso su Facebook il suo dolore, pubblicando parole dure contro la famiglia di Francesco, che guidava la Mercedes Cla finita fuori strada da un cavalcavia sulla provinciale verso Sannicandro.

“Vivrete solo con i rimorsi e vi porterete sulla coscienza non solo la morte di vostro fratello bensì di due persone”, ha scritto la donna in un accorato sfogo.

Le accuse rivolte alla famiglia di Francesco

Secondo le storie di Sabrina Francone pubblicate sui social, la responsabilità dell’incidente sarebbe da attribuire alla famiglia di Francesco.

La donna sostiene che fossero a conoscenza della passione del ragazzo per la velocità: “Lo sapevate che gli piaceva andare veloce. Lo avete anche scritto”.

Ha condiviso uno screenshot di una conversazione privata in cui si legge un messaggio rivolto a Greta: «Dì a Francesco di andare piano», rafforzando così la sua accusa contro i parenti del giovane.

Il dolore di una madre e l’appello alla responsabilità

Dietro le parole di Sabrina Francone si percepisce la sofferenza di una madre che ha perso la propria figlia.

Il suo sfogo non solo evidenzia il dolore personale, ma anche la volontà di attribuire responsabilità, rivolgendosi direttamente alla famiglia del fidanzato e sottolineando come la morte della figlia non sia stata solo una tragica fatalità.