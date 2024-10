Allerta arancione in alcune zone della Puglia, chiuse le scuole, previste piogge torrenziali e vento forte per il 4 ottobre

0 Condivisioni Facebook Twitter

Previsto un drastico peggioramento del meteo in Salento per venerdì 4 ottobre, con temporali, piogge abbondanti e venti di scirocco. Allerta arancione su tutta la provincia di Lecce.

La Protezione civile dirama l’allerta meteo

La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione valida dalla mezzanotte del 4 ottobre per 14 ore consecutive su Lecce e le zone limitrofe. Le previsioni meteo indicano piogge torrenziali e mareggiate lungo le coste, con un possibile brusco calo delle temperature dopo un periodo di clima mite in Puglia. Si prevede un rischio elevato di danni dovuti al maltempo.

Misure precauzionali dei comuni del Salento

Per fronteggiare l’emergenza, diverse amministrazioni comunali hanno predisposto misure di sicurezza. A Lecce, il Comune ha disposto la chiusura di parchi, del cimitero e della villa comunale, frequentata da bambini e ragazzi. La decisione è stata presa per prevenire pericoli legati alla caduta di alberi o rami, in particolare nei quartieri come San Lazzaro. Tuttavia, le scuole resteranno aperte in città.

Chiusura delle scuole in altri comuni

Contrariamente a Lecce, in alcuni comuni della provincia sono state adottate misure più stringenti. A Copertino, Casarano, Ruffano, Spongano e Castro, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per precauzione. L’elenco dei comuni interessati potrebbe essere aggiornato nelle prossime ore. Le giornate di lezione perse per il maltempo non verranno recuperate, come previsto dal Ministero dell’Istruzione, che considera valide le “cause di forza maggiore” per l’anno scolastico anche senza il raggiungimento dei 200 giorni di lezione.

Allerta estesa ad altre zone della Puglia

L’allerta meteo è stata estesa anche al sud del Brindisino e ad alcuni territori della provincia di Taranto, come Ginosa, Castellaneta, Palagiano e Laterza.