Salento, ancora gravi padre e figlio di 15 anni aggrediti da un branco di cani, “Il ragazzo morso a pochi centimetri dalla giugulare”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo e suo figlio di 15 anni sono stati attaccati da cani randagi mentre raccoglievano lumache nelle campagne del leccese. Feriti, hanno denunciato l’accaduto giorni dopo.

L’aggressione e la corsa per mettersi al sicuro

Il 26 settembre, padre e figlio stavano raccogliendo lumache in una campagna del Salento quando sono stati aggrediti da un branco di cani randagi. Nel tentativo di difendere il ragazzo, l’uomo ha riportato ferite alla zona lombare, necessitando di venti punti di sutura. Il ragazzo ha subito morsi al collo e alle gambe, per oltre trenta punti di sutura. I medici hanno evidenziato come i morsi fossero a pochi centimetri dalla giugulare, sfiorando una possibile tragedia.

Intervento dei carabinieri e dei veterinari Asl

Dopo l’aggressione, i due sono riusciti a trovare riparo e a chiamare i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i veterinari della Asl di Lecce, ma all’arrivo delle autorità il branco si era già disperso. Nella stessa zona erano stati avvistati anche lupi in passato, accrescendo le preoccupazioni per la sicurezza degli abitanti.