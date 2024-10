Stefano Gabbana umilia Fedez: “Un poveretto”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il commento di Stefano Gabbana su Fedez ha sollevato polemiche. Lo stilista ha definito il rapper “un poveretto” su Instagram, rispondendo a un articolo di Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano che criticava le intercettazioni del cantante.

La polemica sulle intercettazioni e il coinvolgimento di Luca Lucci

L’articolo, condiviso da Lucarelli sul suo profilo Instagram, si concentra sulle intercettazioni in cui Fedez avrebbe proposto al capo ultrà milanista Luca Lucci di partecipare a un’operazione di beneficenza. Lucci, arrestato in un’inchiesta che ha smantellato le curve milanesi, era già stato condannato per droga. Il commento di Gabbana è stato uno dei primi a comparire, aggiungendosi alle critiche rivolte al cantante.

Fedez tra moda e silenzio social

Oltre al legame con il mondo del calcio, Fedez è una figura di rilievo anche nella moda, con partecipazioni costanti alle sfilate di Versace. L’ultima apparizione risale a pochi giorni fa al Castello Sforzesco di Milano, in compagnia del cane Silvio, vestito a tema Versace. Recentemente, è stato anche presente alla fashion week di Parigi, pubblicando foto insieme alla sua guardia del corpo Christian Rosiello e Islam Hagag, entrambi coinvolti nell’inchiesta milanese.