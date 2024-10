Eminem presto nonno: la figlia Hailie Jade annuncia la gravidanza nel video di Temporary

0 Condivisioni Facebook Twitter

La figlia di Eminem, Hailie Jade, ha rivelato la sua gravidanza in un toccante video. Il rapper diventerà nonno per la prima volta.

L’annuncio nel video di Temporary

Marshall Mathers, noto come Eminem, ha condiviso una notizia emozionante attraverso il video ufficiale della sua ultima canzone, Temporary. Il brano è parte del suo recente album The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) e, nel videoclip, è stata svelata la dolce notizia che il rapper presto diventerà nonno. La protagonista del video è la figlia Hailie Jade Scott, 28 anni, nata dalla relazione con Kimberly Anne Scott.

Il video include immagini significative della vita di Hailie Jade, dalle sue foto d’infanzia fino al matrimonio con Evan McClintock, celebrato lo scorso maggio. La scena clou del videoclip arriva quando Hailie Jade regala al padre una maglietta con la scritta “Grandpa” e gli mostra l’ecografia del suo futuro figlio. Il viso di Eminem, sorpreso e commosso, testimonia l’importanza del momento.

La reazione di Eminem

Nel video, Eminem si mostra visibilmente toccato dalla notizia, evidenziando il forte legame che lo unisce alla figlia. Il video si conclude con un messaggio speciale che il rapper ha dedicato a Hailie Jade: “Non importa quanti anni passino, dentro il mio cuore ci sarà sempre la bambina che ama e ha bisogno del suo papà.” Questa frase, così intima e personale, ha commosso i fan, sottolineando quanto Eminem sia legato alla sua famiglia, nonostante la sua fama mondiale e la carriera spesso turbolenta.

Il post su Instagram di Hailie Jade

Dopo la pubblicazione del video di Temporary, Hailie Jade ha confermato la notizia attraverso il suo profilo Instagram. In un post che la ritrae con il marito Evan McClintock e l’ecografia in mano, ha scritto “Mamma e papà, 2025”, confermando così l’arrivo del loro primo figlio. La notizia ha subito fatto il giro del web, con fan e amici che hanno riempito i commenti di congratulazioni e auguri per la coppia.

Con questa tenera rivelazione, Eminem si prepara ad affrontare una nuova fase della sua vita, quella di nonno.