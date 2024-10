Bari,  Torre a Mare è morto il 48enne rimasto coinvolto nell’incidente tra auto e trattore

0 Condivisioni Facebook Twitter

È deceduto l’uomo di 48 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente tra un’auto e un trattore avvenuto tra Torre a Mare e Noicattaro la scorsa settimana.

Scontro fatale tra auto e trattore sulla strada per Noicattaro

Dopo giorni di agonia, l’uomo di 48 anni coinvolto nel terribile incidente stradale tra Torre a Mare e Noicattaro è deceduto. L’incidente, che ha visto un’auto e un trattore scontrarsi violentemente, si è verificato la settimana scorsa e ha subito fatto temere il peggio. Le condizioni dell’uomo, apparse gravissime già dai primi momenti, avevano infatti tratto in errore alcuni dei presenti sul luogo dell’impatto, i quali avevano inizialmente creduto che l’uomo fosse morto sul colpo.

L’intervento dei soccorritori era stato immediato, ma le ferite riportate nell’incidente erano risultate troppo gravi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno tentato ogni possibile manovra per salvargli la vita. Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti, il paziente è deceduto nei giorni successivi a causa delle complicazioni delle gravi lesioni riportate.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

La polizia stradale sta continuando le indagini per fare luce sulla dinamica esatta dell’incidente che ha coinvolto l’uomo e il conducente del trattore. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’autovettura abbia colpito il trattore con grande violenza, ma non sono ancora chiare le cause precise dello scontro.

I testimoni presenti sul luogo hanno raccontato i drammatici momenti successivi all’incidente, con uno di loro che ha dichiarato: “Le sue condizioni erano così gravi che pensavamo fosse morto sul colpo”. I familiari della vittima, sconvolti dalla perdita, sono ora in attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità riguardo alle responsabilità dell’accaduto.