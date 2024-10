Si sporge dal balcone per guardare la mamma che era uscita e precipita dal balcone, gravissimo bambino di 4 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un bimbo di 4 anni è caduto dal balcone di un condominio a Osnago. Si era affacciato per cercare la mamma, uscita per prendere il fratellino.

L’incidente a Osnago: bimbo cade dal balcone

Un grave incidente è avvenuto giovedì 3 ottobre a Osnago, in provincia di Lecco, dove un bambino di 4 anni è precipitato dal balcone del secondo piano di un condominio. Il piccolo, rimasto solo in casa, si sarebbe sporto dalla ringhiera per cercare la madre, uscita da poco per andare incontro all’altro figlio, appena rientrato con lo scuolabus. Il bambino, dopo un volo di circa 10 metri, è stato ritrovato a terra nel parcheggio del condominio, ancora cosciente ma gravemente ferito.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del servizio eliambulanza di Areu, chiamati dai vicini che hanno assistito alla scena. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova in prognosi riservata. La polizia locale e i carabinieri sono intervenuti per indagare sulle circostanze dell’accaduto. Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità, soprattutto per comprendere come sia stato possibile che il bambino si trovasse solo in casa in quel momento.

Testimonianze e precedenti simili

Le testimonianze dei residenti hanno riportato momenti drammatici: “Abbiamo sentito un tonfo e poi un pianto. Quando ci siamo affacciati, abbiamo visto il piccolo disteso a terra”. Alcuni abitanti del condominio hanno immediatamente allertato i soccorsi dopo aver visto il corpo del bambino nel parcheggio.

Questo episodio ha riportato alla memoria un caso simile avvenuto lo scorso maggio nella vicina Costa Masnaga, sempre in provincia di Lecco, dove una bambina di 3 anni era caduta dal balcone mentre era in casa da sola. In quel caso, come in quello di Osnago, uno dei genitori si era allontanato per pochi minuti per andare a prendere altri figli alla fermata dello scuolabus.

Al momento, le indagini sono in corso per chiarire tutte le dinamiche del caso e accertare eventuali responsabilità legate alla gestione dei minori rimasti soli in casa.