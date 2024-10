Puglia, cade palo della luce in pieno centro, ferita una donna

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una donna di 83 anni è rimasta ferita a seguito della caduta di un palo della luce in pieno centro a Taranto. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 4 ottobre.

Donna colpita da palo della luce in centro città

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata del 4 ottobre nel centro di Taranto, dove un palo della luce è improvvisamente caduto, colpendo una donna di 83 anni. L’anziana, che si trovava a pochi metri dal luogo dell’impatto, ha riportato una lesione alla testa, anche se le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Secondo le prime informazioni, la donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale per accertamenti, ma non risulterebbe in pericolo di vita. Il fatto ha creato molta preoccupazione tra i residenti della zona e i passanti che hanno assistito all’accaduto.

Il maltempo tra le probabili cause dell’incidente

L’evento potrebbe essere legato alle condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando tutta la regione. Infatti, in gran parte della Puglia, e in particolare nel Salento, è in vigore un’allerta meteo arancione fino alle 14 del 5 ottobre, con previsioni di forti temporali, piogge e rovesci. Alcuni comuni hanno già deciso di prendere misure preventive, come la chiusura di parchi, cimiteri, mercati e scuole. Nonostante non vi sia ancora una conferma ufficiale, si sospetta che il maltempo possa aver indebolito la struttura del palo, portando al suo cedimento improvviso.

Il sindaco di Taranto ha espresso vicinanza alla donna ferita.