Scomparso nel nulla Davide Piccinali medico 39enne, non si è presentato in ospedale al turno di lavoro

0 Condivisioni Facebook Twitter

Davide Piccinali, 39 anni, medico specializzando in Cardiochirurgia, è scomparso a Milano. Dal 4 ottobre non si è presentato al turno di lavoro all’ospedale San Raffaele.

La scomparsa e le prime ricerche

Piccinali, originario del Bresciano, non si è presentato al lavoro venerdì 4 ottobre, suscitando l’allarme dei colleghi che hanno contattato la famiglia. I parenti si sono recati a Milano e, insieme alla polizia, sono entrati nell’appartamento in cui vive da solo da tre anni, senza riscontrare nulla di anomalo. I familiari temono che il 39enne possa trovarsi in difficoltà.

L’appello della famiglia

Piccinali è descritto come un uomo esile, alto 1,73 m, con capelli lunghi tendenti al rosso e occhi grigi, quasi azzurri. La famiglia, supportata dall’Associazione Penelope Lombardia, ha diffuso l’appello sui social per ottenere informazioni utili. Il medico è stato visto l’ultima volta il 3 ottobre intorno alle 19, alla fine del turno di lavoro presso il San Raffaele.

Ipotesi e dettagli sulla scomparsa

Secondo quanto riferito dalla sorella a Il Giorno, Piccinali “non arriverebbe mai in ritardo al lavoro”, alimentando i timori dei parenti che possa essere accaduto qualcosa di grave. La scomparsa sarebbe avvenuta proprio la sera del 3 ottobre. Al momento, l’appartamento del 39enne è risultato in ordine, lasciando pensare che abbia con sé documenti e cellulare, che però risulta irraggiungibile.

Piccinali ha rapporti stretti principalmente con i colleghi di lavoro e trascorre il poco tempo libero al parco Trotter, in zona viale Padova a Milano.

Le indagini sono in corso, mentre la famiglia e le forze dell’ordine continuano a cercare tracce che possano condurre a Davide.