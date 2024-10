Pilota si sente male durante il volo, passeggero prende il controllo dell’aereo e effettua un atterraggio d’emergenza

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un Beechcraft King Air 90 ha effettuato un atterraggio di emergenza in California dopo che il pilota ha avuto un malore. Il passeggero, unico altro presente a bordo, ha preso i comandi, riuscendo a far atterrare il velivolo in sicurezza.

L’atterraggio di emergenza

Il piccolo bimotore era partito dall’Henderson Executive Airport di Las Vegas ed era diretto all’aeroporto regionale di Monterey in California. Durante il volo, il pilota ha avuto un’emergenza medica, costringendo il passeggero a prendere i comandi e ad atterrare d’urgenza all’aeroporto di Meadows Field a Bakersfield, situato a circa 350 km dalla destinazione originale.

Intervento dei vigili del fuoco e condizioni del pilota

Il dipartimento dei vigili del fuoco di Kern è intervenuto sul luogo dell’atterraggio, dopo essere stato allertato per un’emergenza aerea. I vigili hanno confermato che il passeggero è riuscito ad atterrare in sicurezza e hanno successivamente controllato il velivolo. Il pilota è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. La Federal Aviation Administration (FAA) non ha rilasciato ulteriori informazioni sulle identità delle persone coinvolte né ha fornito dettagli sullo stato di salute del pilota. Il passeggero, invece, è rimasto illeso.

Indagini e caratteristiche del velivolo

La FAA e il National Transportation Security Board hanno avviato un’indagine per determinare le circostanze dell’incidente. I Beechcraft Super King Air sono aerei biturboelica utilizzati in vari ambiti, tra cui voli commerciali, spostamenti aziendali, operazioni militari e umanitarie. La natura specifica del volo tra Las Vegas e Monterey non è stata ancora chiarita dalle autorità.