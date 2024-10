Mattinata di caos sulla SS 16 a Bari: tre incidenti causano disagi e traffico intenso

0 Condivisioni Facebook Twitter

Traffico intenso e code interminabili sulla strada statale 16, nel tratto nord di Bari, a causa di tre incidenti verificatisi nei pressi dei “curvoni” di Palese a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.

Primo incidente in direzione sud

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 10 in direzione sud e ha coinvolto almeno due veicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi del caso, causando le prime code sulla tangenziale barese.

Scontro sulla complanare

La congestione dovuta al primo incidente ha portato molti automobilisti a deviare sulla complanare di via Nazionale, ma un secondo incidente ha aggravato ulteriormente la situazione. All’incrocio con strada Cola Di Cagno, uno scontro tra una Fiat Panda e una Volvo ha bloccato la viabilità anche sulla strada di servizio. Anche in questo caso, sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale per i rilievi necessari.

Terzo incidente in direzione nord

Il terzo episodio si è verificato intorno alle 11, nuovamente sulla statale 16 ma questa volta in direzione nord. Protagonisti dell’incidente sono stati un autoarticolato e una Fiat 500X. Fortunatamente, in questo caso non si sono registrati feriti, ma l’evento ha comunque avuto ripercussioni sulla circolazione stradale, già congestionata dai due precedenti incidenti.