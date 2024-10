Che tempo che fa, lite Malgioglio e Ventura per il mancato invito al matrimonio, grande imbarazzo tra gli altri ospiti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Vivace scambio tra Cristiano Malgioglio e Simona Ventura durante la prima puntata di Che Tempo Che Fa, con il cantante che accusa la conduttrice di non averlo invitato alle nozze.

Discussione accesa a Che Tempo Che Fa

Durante la puntata del 6 ottobre di Che Tempo Che Fa, lo show di Fabio Fazio ha visto un momento inaspettato di tensione tra Cristiano Malgioglio e Simona Ventura. Dopo aver presentato gli ospiti, Fazio ha menzionato il matrimonio di Simona Ventura con Giovanni Terzi, celebrato a Rimini lo scorso luglio, e ha chiesto chi tra i presenti fosse stato invitato. Mara Maionchi e Max Giusti hanno confermato la loro presenza, ma quando Malgioglio ha affermato di non aver ricevuto alcun invito, il tono della conversazione è cambiato.

“Non sono stato invitato… Me lo aspettavo da un’amica,” ha dichiarato Malgioglio in modo piccato. Ventura ha subito replicato: “Ti ho invitato, Cri!”, ma il cantante ha insistito: “Non mi hai mandato nulla.” Lo scambio è proseguito con un botta e risposta, con Ventura che ha cercato di spiegare: “Non è che l’ho mandato io personalmente…”

Interventi per stemperare i toni

La tensione è stata stemperata dall’intervento di Diego Abatantuono, che ha scherzato attribuendo l’errore allo staff organizzativo. Anche Ubaldo Pantani, nei panni di Lapo Elkann, ha cercato di sdrammatizzare, definendo il disguido un semplice “errore di comunicazione”, facendo sorridere il pubblico e chiudendo l’imbarazzante scambio.

Le nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, celebrato a Rimini il 6 luglio, ha fatto molto parlare di sé. La coppia ha condiviso numerosi dettagli del loro giorno speciale, tra cui la selezione degli invitati, che non è passata inosservata. “Per decidere gli invitati ci siamo dati un metodo,” ha raccontato Ventura in un’intervista al settimanale Chi. Partendo da una lista di quasi 10.000 contatti, il numero è stato ridotto a circa 200, escludendo apparentemente per errore il nome di Cristiano Malgioglio.

Nonostante l’imprevisto siparietto, la vicenda si è conclusa senza ulteriori polemiche, ma ha lasciato emergere la delusione di Malgioglio per il mancato invito.