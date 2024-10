Reazione a catena colpo di scena, le campionesse Volta Pagina e si ritirano dopo 300mila euro vinti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Le tre concorrenti di Reggio Emilia si ritirano dal celebre programma dopo aver accumulato un montepremi di oltre 300mila euro in 31 puntate, scatenando reazioni contrastanti tra i fan.

Le Volta Pagina si ritirano dopo una lunga serie di vittorie

Nel corso della puntata andata in onda oggi, lunedì 7 ottobre 2024, i telespettatori di Reazione a Catena sono rimasti sorpresi dalla decisione delle campionesse in carica, le Volta Pagina, di ritirarsi. Il trio, composto da Rosa, Anna Laura e Antonella, ha partecipato a 31 puntate consecutive, collezionando ben 15 vittorie e portando a casa un montepremi complessivo superiore a 300mila euro. La loro partecipazione, iniziata con grande entusiasmo, ha registrato numeri da record, ma le campionesse hanno deciso di chiudere in bellezza la loro avventura televisiva.

Il nome della squadra, Volta Pagina, è ispirato alla loro passione condivisa per la lettura, che ha unito le tre amiche da Reggio Emilia. «Ci siamo conosciute in ufficio – hanno dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni – lavoriamo nella stessa azienda di servizi energetici, la Iren, da vent’anni».

Dibattito tra i fan e possibili motivi del ritiro

Le continue vittorie delle Volta Pagina hanno suscitato reazioni miste tra il pubblico del programma. Da un lato, c’è chi ha elogiato la loro costanza e bravura nel gioco; dall’altro, alcuni telespettatori hanno manifestato perplessità, ritenendo che le vittorie fossero state troppo “semplici”. Sui social network si è acceso un dibattito che ha accompagnato gran parte del loro percorso televisivo.

Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni dietro il loro ritiro, ma è probabile che le polemiche abbiano influito sulla loro scelta di abbandonare. Il programma Reazione a Catena, condotto su Rai 1, continuerà con nuovi concorrenti, mentre le Volta Pagina chiudono un capitolo memorabile della loro esperienza televisiva, lasciando un ricordo indelebile tra gli appassionati del quiz.