La volta buona, Laura Freddi umilia in diretta la Bruganelli: “Che caduta di stile la battuta a Mariotto”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Laura Freddi interviene sul controverso commento di Sonia Bruganelli a Guillermo Mariotto, evidenziando una “caduta di stile” da parte dell’aspirante ballerina.

Le parole controverse di Sonia Bruganelli

Durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda il 5 ottobre 2024, la frase pronunciata da Sonia Bruganelli nei confronti di Guillermo Mariotto ha sollevato numerose polemiche. In risposta a un voto poco favorevole ricevuto dal giudice, l’aspirante ballerina ha dichiarato: “Se aggiungi due punti al voto che mi volevi dare, chiedo a Madonia (il suo compagno, ndr) se è interessato a un caffè con te. Perché tanto è l’unica cosa che ti interessa”. Le sue parole, che miravano a strappare un punteggio migliore, sono state interpretate da molti come irrispettose e fuori luogo, suscitando l’attenzione e le critiche di diversi addetti ai lavori.

A esprimere un’opinione sulla questione è stata anche Laura Freddi, che è stata ospite del programma La Volta Buona il 7 ottobre 2024. La Freddi ha sottolineato che, pur avendo un rapporto di solidarietà con Bruganelli, le azioni di quest’ultima rivelano una certa vulnerabilità. “Conoscendo Sonia, secondo me, in realtà è terrorizzata. Ha paura di non riuscire in un ruolo che non è il suo e questo fa sì che faccia cose sbagliate, tipo sdraiarsi a terra davanti alla giuria che non è rispettoso, o dire una battuta del genere che è una caduta di stile. Penso che lei si sia pentita già,” ha dichiarato Laura Freddi, accennando anche al suo desiderio di partecipare al talent, un progetto che ha dovuto abbandonare per motivi legati a un reality precedentemente partecipato.

La risposta di Guillermo Mariotto

A seguito della discussione, Caterina Balivo, conduttrice del programma, ha contattato Guillermo Mariotto per avere un suo parere sull’uscita di Bruganelli. Dopo aver rivisto il momento in cui ha dato un voto di “3” all’esibizione della concorrente, Balivo ha chiesto se tale punteggio includesse anche un eventuale bonus caffè con Madonia. La risposta di Mariotto è stata diretta: “Vuoi scendere anche tu a quel livello? Voliamo alto, Balivo. Era 3, un povero 3. Non son caduto nella trappola di battute di livello troppo basso. Non ho dato 0, perché bisogna guadagnarselo”.