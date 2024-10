Nick Kyrgios torna a provocare Sinner: “Io gioco solo con tennisti puliti”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nuova provocazione di Nick Kyrgios verso Jannik Sinner. L’australiano attacca sui social il numero uno al mondo con riferimento al caso di doping che coinvolge il tennista italiano.

La provocazione via social

Durante una sessione di domande e risposte con i fan su Instagram, al tennista australiano Nick Kyrgios è stato chiesto se avrebbe giocato un doppio con Jannik Sinner. La sua risposta, secca e provocatoria, è stata: “Io gioco solo con giocatori PULITI”. Questa dichiarazione fa riferimento all’indagine per doping che ha coinvolto Sinner in passato, nonostante l’assoluzione in tre diversi tribunali.

Il caso Clostebol e il ricorso della WADA

Il riferimento di Kyrgios è chiaro: il caso del Clostebol, la sostanza che ha portato al test positivo di Sinner e alla conseguente indagine per doping. Sebbene il tennista italiano sia stato dichiarato innocente da tre diversi tribunali, la WADA ha presentato ricorso al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) per ribaltare l’assoluzione e chiedere la squalifica di Sinner.

Kyrgios dopo l’annuncio della WADA

La nuova provocazione di Kyrgios segue quella lanciata dopo il ricorso della WADA. In quell’occasione, il tennista di Canberra aveva commentato: “Forse non è così innocente dopo tutto”, insinuando dubbi sulla legittimità della sentenza di assoluzione e sull’imparzialità del TAS.

Attacchi continui verso Sinner

Il tennista australiano, classe 1995, non ha risparmiato parole forti e insinuazioni nei confronti dell’italiano, soprattutto durante gli ultimi US Open, dove ha commentato anche la vita privata di Sinner con riferimenti alla sua fidanzata. “Spero che alle persone che gestiscono questa cosa non importi che lui sia il numero uno e abbia soldi”, ha aggiunto Kyrgios, mantenendo alta la tensione tra i due.