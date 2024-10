Ritrovati i fratelli di 14 e 16 anni scomparsi dal 18 settembre, “Stanno bene”

0 Condivisioni Facebook Twitter

I due ragazzi di Casoria scomparsi lo scorso 18 settembre sono stati ritrovati. Ora affidati agli zii paterni, desiderano una vita normale con il padre.

La scomparsa dei fratelli di Casoria

Stanno bene i due fratelli, di 14 e 16 anni, che erano scomparsi da Casoria, in provincia di Napoli. La loro scomparsa risaliva al 18 settembre scorso, ma la vicenda si è conclusa positivamente quando si sono spontaneamente presentati ai servizi sociali del loro comune.

L’affidamento agli zii paterni

I giovani si sono presentati accompagnati dagli zii paterni, ai quali la Procura per i Minori di Napoli ha affidato i ragazzi. Gli zii, fratello del padre dei due adolescenti e sua moglie, vivono in Germania. Ora i fratelli potranno stare con la loro famiglia e riprendere gli studi, come desiderato.

L’appello dei ragazzi

Durante la loro scomparsa, i due fratelli avevano espresso il desiderio di non tornare in comunità, affermando: “Stiamo bene, non vogliamo tornare in comunità, ma vivere una vita normale con nostro padre”. Questa dichiarazione è stata diffusa attraverso un videomessaggio e trasmessa dal programma televisivo “Chi l’ha visto?”, che ha seguito il caso e dato voce agli appelli del padre.

La fine della permanenza in comunità

I due fratelli erano fuggiti dalla comunità dove vivevano da sette anni, facendo perdere le proprie tracce per alcuni giorni. Ora, con il nuovo affidamento, possono tornare a vivere una vita “quasi” normale insieme alla famiglia, lontano dalla comunità.

Il caso seguito da “Chi l’ha visto?”

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha seguito la vicenda sin dall’inizio. La troupe giornalistica del programma era presente quando i fratelli si sono presentati ai servizi sociali del comune di Casoria, segnando il lieto fine della loro scomparsa.