Trova il corpo senza vita del figlio in giardino, mamma muore per il dolore

I cadaveri di Gina Favaretto, 96 anni, e di suo figlio Mario Tinto, 71 anni, sono stati trovati nel giardino della loro casa a Orbetello, in provincia di Grosseto.

Il ritrovamento dei corpi

I corpi senza vita di una madre e del suo figlio sono stati rinvenuti in una casa di campagna a Orbetello, grazie alla segnalazione di un passante. L’uomo, vedendo la donna riversa a faccia in giù nel vialetto, ha pensato a un malore e ha immediatamente allertato i soccorsi.

La scoperta del secondo corpo

Arrivati sul posto, i militari hanno scoperto un secondo corpo, quello di Mario Tinto, in un fosso poco distante. L’uomo era il figlio di Gina Favaretto, la donna trovata nel vialetto. Il decesso risalirebbe a qualche giorno prima, ma la casa, situata in una zona isolata della campagna, non è spesso frequentata, il che ha ritardato il ritrovamento.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ipotesi investigative, Mario Tinto era impegnato in lavori di manutenzione nel giardino. L’uomo aveva appena finito di scavare un fosso per riparare una tubatura rotta quando, probabilmente colpito da un malore, è caduto nella buca, perdendo la vita. Non vedendo rientrare il figlio, la madre è uscita nel giardino per cercarlo, ma trovandolo privo di vita, sarebbe stata colta da un infarto, morendo sul colpo.