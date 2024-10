Invia un curriculum per posta, la risposta alla sua candidatura arriva dopo 48 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una lettera inviata nel 1976 da Tizi Hodson non è mai arrivata a destinazione. Dopo 48 anni, viene ritrovata dietro un cassetto di un ufficio postale.

Il ritrovamento dopo quasi 50 anni

Una candidatura inviata nel gennaio del 1976 per un posto da stuntman motociclista è rimasta un mistero per Tizi Hodson, una 70enne di Gedney Hill, Inghilterra, per quasi 50 anni.

All’epoca poco più che ventenne, Tizi attendeva una risposta che non arrivò mai. Solo di recente, la lettera è stata ritrovata incastrata dietro un cassetto dell’ufficio postale di Staines, a Londra.

Una risposta inaspettata

La scoperta è stata casuale: nella cassetta delle lettere della donna è arrivata la missiva originale, con una nota a mano che spiegava il ritardo: “Consegna in ritardo da parte dell’ufficio postale di Staines. Trovato dietro un cassetto. Solo circa 50 anni di ritardo”. Tizi, intervistata dalla BBC, ha commentato sorpresa: “Non potevo credere ai miei occhi, finalmente so perché non mi avevano risposto”.

Una vita avventurosa

Nonostante il mancato riscontro a quella candidatura, Tizi Hodson non si è fatta scoraggiare. La sua vita ha preso una piega inaspettata, permettendole di viaggiare per il mondo e intraprendere carriere affascinanti: “Sono stata in Africa dove ho lavorato come domatrice di serpenti e di cavalli, poi sono diventata pilota acrobatico e istruttrice di volo”. Tuttavia, rimane un mistero su chi abbia trovato la lettera e come sia stato rintracciato il suo indirizzo, poiché Tizi ha vissuto in diversi Paesi negli ultimi decenni.

Un sogno mai realizzato

Riflettendo su quel periodo, la donna ha rivelato: “Volevo davvero fare la stuntman ed ero molto delusa di non aver ricevuto risposta. Avevo cercato anche di nascondere il fatto di essere donna, pensavo che non avrei ottenuto il colloquio se lo avessero saputo. È stato incredibile vedere quella lettera, una mancata opportunità che poi mi ha permesso di vivere una vita meravigliosa”.