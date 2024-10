Magalli stupisce tutti: “Io e Adriana Volpe dopo l’ultima udienza ci siamo abbracciati, abbiamo pianto e ora vogliamo condurre un programma insieme”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo anni di tensioni, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si sono lasciati alle spalle l’accesa disputa legale, con un incontro che ha segnato una svolta inattesa.

Magalli condannato: multa e risarcimento per diffamazione

Il tribunale penale di Roma ha emesso una sentenza che chiude la lunga controversia tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Il conduttore televisivo è stato condannato a pagare una multa di 700 euro per diffamazione aggravata, causata da un post pubblicato su Facebook. Oltre alla multa, Magalli dovrà risarcire la sua ex collega con 5 mila euro, ai quali si aggiungono le spese processuali e legali. La vicenda si trascina da diversi anni, con diversi episodi di conflitto pubblico tra i due volti noti della televisione italiana.

In un’intervista al Corriere della Sera, Magalli ha espresso il suo sollievo per la conclusione di questa spiacevole vicenda. Ha raccontato di un incontro emotivo avvenuto in tribunale durante l’ultima udienza: “L’altro giorno in tribunale, dopo l’ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo più. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco”, ha dichiarato il conduttore, aggiungendo di non aver mai avuto intenzione di offendere nessuno.

La fine di un lungo conflitto

La disputa tra Magalli e Volpe era iniziata diversi anni fa e si era trasformata in un confronto mediatico acceso. I due avevano lavorato insieme nel programma I Fatti Vostri, dove le tensioni erano spesso sfociate in battibecchi pubblici, culminando nell’episodio in cui Magalli chiamò Volpe “rompiballe” in diretta televisiva.

La causa scaturì successivamente da un post pubblicato da Magalli su Facebook, che la conduttrice ritenne diffamatorio. Questo diede inizio a una lunga battaglia legale. Tuttavia, con l’ultima sentenza, i due sembrano aver trovato finalmente un terreno comune. Magalli ha confidato che, nonostante il rapporto teso degli ultimi anni, ora lui e Volpe hanno raggiunto una pace. “Con Adriana ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme. Che sollievo”, ha aggiunto.

Dopo anni di incomprensioni e scontri, il conflitto sembra finalmente chiuso, con entrambe le parti pronte a guardare al futuro senza rancori.