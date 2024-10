Una serie di tornado stanno flagellando la Florida, in attesa dell’arrivo di Milton, l’uragano più potente del secolo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Prima che l’uragano Milton tocchi terra, una serie di tornado ha devastato la Florida, causando danni significativi in diverse zone del sud e del centro dello Stato.

Tornado in Florida: Matlacha e Fort Myers le più colpite

Nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, ora locale, una sequenza di tornado ha colpito la Florida, devastando in particolare la cittadina di Matlacha, situata sulla costa ovest. Fortunatamente, la maggior parte degli abitanti era già stata evacuata in previsione dell’arrivo dell’uragano Milton, ma il tornado ha causato danni ingenti. Successivamente, lo stesso tornado ha attraversato Fort Myers, mentre fenomeni analoghi sono stati segnalati in altre zone della Florida meridionale e centrale.

Effetti delle fasce esterne dell’uragano Milton

I tornado sono stati generati dalle fasce esterne dell’uragano Milton, che si sta avvicinando alla costa della Florida. Secondo il NOAA, l’agenzia meteorologica statunitense, la formazione di supercelle di tornado è stata favorita dall’intensificazione della tempesta. Il National Hurricane Center ha emesso un avviso di emergenza per gli abitanti delle zone costiere, esortando la popolazione a trovare rifugi sicuri. L’uragano Milton, classificato di categoria 4, sta continuando a crescere di intensità mentre si avvicina alla costa.

Impatti previsti dell’uragano Milton

L’uragano Milton dovrebbe toccare terra nelle prossime ore, portando con sé venti devastanti e piogge torrenziali. Si prevedono onde di tempesta alte fino a 4,5 metri, in grado di inondare intere abitazioni lungo la costa occidentale, in particolare attorno alla zona di Tampa. Il presidente Joe Biden ha confermato la pericolosità dell’uragano, definendolo un evento potenzialmente devastante per tutta la regione. Secondo l’ultimo bollettino, i venti massimi dell’uragano raggiungono i 155 km/h, rendendolo uno degli eventi atmosferici più pericolosi degli ultimi anni in Florida.