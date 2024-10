Auto bloccata tra le sbarre di un passaggio a livello, la conducente si mette in salvo ma dimentica il suo cagnolino

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un treno ha travolto un’auto rimasta bloccata al passaggio a livello a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio. I passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo, ma un cagnolino ha perso la vita nell’impatto.

La dinamica dell’incidente

Nella serata di martedì 8 ottobre, a Villa di Tirano si è verificato un drammatico incidente tra un treno e un’auto rimasta incastrata tra le sbarre del passaggio a livello. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la conducente di una Kia Rio, una donna di 47 anni, avrebbe tentato di superare i binari proprio mentre le sbarre stavano scendendo. Non riuscendo a passare in tempo, la donna ha cercato disperatamente di segnalare al macchinista del treno in arrivo, ma l’impatto è stato inevitabile. Il convoglio ha travolto l’auto, trascinandola per diverse centinaia di metri.

Il tragico destino del cagnolino

I due passeggeri dell’auto, vedendo il treno avvicinarsi rapidamente, sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo poco prima della collisione. Tuttavia, nella concitazione del momento, hanno dimenticato il loro cagnolino sui sedili posteriori. Purtroppo, l’animale non è sopravvissuto all’impatto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per estrarre il corpo senza vita del cucciolo dalle lamiere dell’auto. La conducente, in evidente stato di shock per la perdita dell’animale, è stata soccorsa dal personale medico e trasportata in ospedale.

Disagi alla circolazione ferroviaria

L’incidente ha provocato numerosi disagi alla circolazione ferroviaria. Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario in Lombardia, ha dovuto sospendere il traffico lungo la tratta per tutta la serata, bloccando i treni nelle stazioni di Tresenda, Aprica, Teglio e Tirano. Le forze dell’ordine stanno continuando le indagini per capire le cause esatte dell’incidente e perché l’auto si trovasse intrappolata tra le sbarre del passaggio a livello.