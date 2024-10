George Baldock muore per un improvviso malore, difensore Panathinaikos e della nazionale Greca, aveva 31 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il difensore del Panathinaikos, George Baldock, è stato trovato morto nella piscina della sua casa ad Atene. Le cause del decesso restano da chiarire.

George Baldock trovato senza vita nella sua abitazione ad Atene

Il mondo del calcio è stato sconvolto dalla tragica morte di George Baldock, difensore del Panathinaikos e della Nazionale greca.

Il corpo del 31enne è stato ritrovato nella piscina della sua villa situata a Glyfada, nel sud di Atene. Al momento, non sono ancora state rese note le cause precise del decesso. La Federazione greca ha espresso cordoglio con un comunicato:

“L’intera famiglia calcistica della Super League esprime il suo profondo dolore per la prematura perdita del difensore del Panathinaikos e della nostra Nazionale, George Baldock, ed estende le sue più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.”

Le indagini continuano per chiarire le cause della morte

Le autorità stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte di Baldock, trasferitosi al Panathinaikos nell’estate scorsa dopo una lunga carriera con lo Sheffield United, dove ha giocato per sette anni, collezionando oltre 200 presenze.

Il difensore, nato nel Regno Unito e naturalizzato greco, aveva vestito 12 volte la maglia della Grecia dal 2022, ma non era stato convocato per la partita della Nations League contro l’Inghilterra. Il ritrovamento del corpo è avvenuto dopo che la moglie, preoccupata per non essere riuscita a contattarlo, aveva avvertito il proprietario della villa.

Richiesta di lutto per le prossime partite della Grecia

Il corpo senza vita di Baldock è stato scoperto dal proprietario della casa, allertato dalla moglie del calciatore, che si trovava all’estero e non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Dopo aver chiamato invano Baldock, il proprietario è entrato nella villa e ha trovato il calciatore privo di vita nella piscina. Nonostante i tempestivi soccorsi, per il difensore non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ora indagando per capire cosa abbia causato il tragico evento. Nel frattempo, la Nazionale greca ha richiesto alla UEFA di poter giocare le prossime partite di Nations League con il lutto al braccio.