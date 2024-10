Bimbo di quattro anni muore, costretto a una dieta vegana dai genitori e curato con rimedi naturali, “Non crediamo nella medicina”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un bambino di quattro anni è morto a causa della malnutrizione dopo essere stato sottoposto a una rigida dieta vegana e trattato con rimedi naturali. I genitori sono ora sotto processo.

La morte del piccolo Abiyah e l’indagine

Nel 2020, un bambino di quattro anni, Abiyah Yasharahyalah, è morto probabilmente per malnutrizione, causata da una dieta vegana imposta dai suoi genitori. La sua morte è stata scoperta solo nel dicembre 2022, quando i resti del piccolo sono stati ritrovati nel giardino della casa in affitto della famiglia a Birmingham, in Inghilterra.

I genitori, Tai e Naiyahmi Yasharahyalah, sono ora sotto processo con accuse di negligenza, crudeltà e tentativo di occultamento della verità. Le circostanze della morte e il successivo occultamento del corpo hanno sollevato sconcerto, con l’accusa che i genitori abbiano anteposto le loro credenze culturali al benessere del figlio.

Le pratiche dei genitori e la dieta vegana

Secondo le ricostruzioni del processo, Abiyah si era ammalato di quello che i genitori ritenevano essere un semplice raffreddore o influenza. Invece di rivolgersi a un medico, hanno scelto di trattarlo con rimedi naturali, come zenzero e aglio crudi.

La madre, Naiyahmi, descritta come scheletrica dalla polizia, avrebbe seguito una dieta altrettanto rigida, causando gravi conseguenze anche sulla sua salute. Il padre, Tai Yasharahyalah, ha raccontato alla polizia di aver eseguito un rituale di otto giorni nel tentativo di far “ritornare” il figlio, dopo che era stato tenuto nel loro letto per diversi giorni.

L’accusa di negligenza e crudeltà

Il pubblico ministero Jonas Hankin KC ha spiegato che i genitori sono accusati di aver trascurato il loro bambino, non fornendogli né un’adeguata alimentazione né le necessarie cure mediche.

Il corpo del piccolo Abiyah è stato imbalsamato con incenso e mirra prima di essere sepolto nel giardino della casa. L’autopsia ha rivelato che Abiyah soffriva di “grave malnutrizione”, oltre a fratture e malattie non trattate. L’accusa sostiene che i genitori abbiano privilegiato le loro convinzioni culturali, rifiutando la medicina convenzionale e imponendo una dieta vegana estrema, con conseguenze tragiche per il loro figlio.