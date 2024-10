Elly Schlein, segretaria del Pd, rapper per una notte, sul palco con J-Ax durante il concerto, delirio dei fan

0 Condivisioni Facebook Twitter

La segretaria del Pd, Elly Schlein, sorprende il pubblico al Forum di Assago, duettando con J-Ax e conquistando i social.

Schlein e la sua passione per la musica

Durante il concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha sorpreso il pubblico salendo sul palco e duettando con il rapper J-Ax.

Vestita con una giacca e pantaloni di pelle rossi sotto un cappello da cowboy, J-Ax ha coinvolto Schlein in una performance inaspettata che ha immediatamente fatto il giro dei social, diventando virale. La segretaria dem, conosciuta per la sua passione per la musica, ha colto l’occasione per partecipare attivamente allo spettacolo, suscitando l’entusiasmo del pubblico.

Una performance che conquista il pubblico

La presenza di Elly Schlein sul palco è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico presente al Forum di Assago.

Non è la prima volta che la segretaria del Pd mostra il suo interesse per la musica: in passato, aveva già organizzato gruppi di ascolto per eventi come il Festival di Sanremo. Questa volta, la sua partecipazione attiva al concerto degli Articolo 31 ha rafforzato ulteriormente il suo legame con il mondo della musica, guadagnandosi numerosi applausi e un ampio consenso sui social network.

Un duetto che diventa virale

La performance di Schlein con J-Ax non è passata inosservata, con foto e video che hanno rapidamente invaso le piattaforme social, suscitando curiosità e apprezzamenti da parte degli utenti.

La sua capacità di unirsi a uno degli eventi musicali più seguiti del momento ha contribuito a consolidare la sua immagine pubblica, dimostrando ancora una volta il suo legame con la cultura contemporanea.