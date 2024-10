E’ morta nella notte la bimba di 12 anni travolta da un treno, era stata ricoverata in condizioni disperate

0 Condivisioni Facebook Twitter

Oleisa Kypriianchuk, una 12enne di origine ucraina, è morta dopo essere stata investita da un treno a un passaggio a livello di Padova. Indagini in corso.

Incidente al passaggio a livello

Nel pomeriggio del 10 ottobre, un tragico incidente ha scosso la città di Padova: una ragazzina di 12 anni, Oleisa Kypriianchuk, è stata travolta da un treno in via Friburgo. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica esatta dell’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava in compagnia di alcune amiche e potrebbe aver attraversato le rotaie nonostante il passaggio a livello fosse abbassato. Il macchinista del treno coinvolto sarà indagato per omicidio colposo, un atto dovuto in attesa dei risultati dell’inchiesta.

Tentativi disperati di salvare la giovane

Oleisa è stata immediatamente soccorsa, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Padova, i medici hanno fatto di tutto per salvarla. Nonostante gli sforzi, intorno alle 22 la giovane ha subito un arresto cardiaco, risultando purtroppo fatale. La sua morte ha lasciato la comunità profondamente scossa.

Foto di PadovaOggi