Bimbo di un anno rovescia una tazza di caffè bollente su di sè, trasferito in elisoccorso in ospedale, è grave

Paura a Chiarano quando un bambino di un anno ha rovesciato una tazzina di caffè bollente su di sé. È stato trasferito al centro ustionati di Padova.

Incidente domestico a Chiarano: bambino ustionato

Stamattina, intorno alle 9:30, un grave incidente domestico ha colpito una famiglia di Chiarano.

Un bambino di circa un anno, seduto sul seggiolone in un’abitazione di via Fossacurta, ha rovesciato accidentalmente una tazzina di caffè bollente addosso a sé stesso, causando ustioni. Il piccolo si è agitato e ha urtato la tazzina, provocando l’incidente.

I soccorsi immediati e il trasferimento a Padova

I genitori, spaventati dall’accaduto, hanno prontamente allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza dell’ospedale di Oderzo, accompagnata dal sindaco Stefano De Pieri e un agente della polizia locale. Per garantire l’efficienza delle operazioni, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

L’intervento dell’elisoccorso e le condizioni del bambino

Considerata la giovane età del piccolo, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Treviso.

Il bambino è stato trasferito con urgenza al centro grandi ustionati di Padova per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.