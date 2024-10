Scintille a Domenica In tra la Lucarelli e la Bruganelli, la giornalista “Sei io sono un predatore lei è una iena”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nuovi scontri tra la giornalista e l’ex moglie di Paolo Bonolis a Ballando con le Stelle. Lucarelli critica l’atteggiamento altalenante di Bruganelli.

Lucarelli contro Bruganelli: il dibattito continua

Anche oggi, nella puntata del 13 ottobre di Domenica In, lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle ha visto protagoniste Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli.

La conduttrice Mara Venier ha dato voce ai contrasti tra la giornalista e l’ex moglie di Paolo Bonolis, già emersi durante la trasmissione.

Nel tentativo di difendere Bruganelli, il giudice Guglielmo Mariotto ha affermato: “Una persona del suo calibro che chiede scusa è comunque da apprezzare…”. Questa dichiarazione ha fatto scattare la reazione di Lucarelli, che ha replicato: “Ma di questo calibro in che senso? Mica stiamo parlando di un premio Oscar…”.

Selvaggia Lucarelli critica l’atteggiamento di Bruganelli

Durante l’intervista a Domenica In, Selvaggia Lucarelli ha espresso dubbi sulla sincerità delle scuse di Sonia Bruganelli, notando come spesso cerchi “appigli” per giustificare i suoi atteggiamenti.

“Prima parla della figlia, poi dice che è sempre stata dietro le quinte, ora attribuisce la sua insopportabilità all’assenza di suo marito,” ha commentato Lucarelli. La giornalista ha invitato Bruganelli a mostrarsi più genuina, anche a costo di risultare antipatica: “Deve smetterla di cercare appigli, deve essere più sincera”.

Un carattere altalenante sul palco di Ballando

Selvaggia Lucarelli ha poi sottolineato come l’atteggiamento di Bruganelli cambi frequentemente durante le puntate di Ballando con le Stelle, passando da madre premurosa a ex moglie di Bonolis, fino ad assumere un piglio sfrontato e provocatorio.

“Se io sono un predatore, allora lei è una iena; se dicessi la metà delle cose che dice lei, forse sarei in prigione,” ha affermato Lucarelli. Il consiglio della giornalista è stato chiaro: Sonia Bruganelli dovrebbe accettare il ruolo che si è scelta, senza timore di apparire troppo dura o aggressiva.