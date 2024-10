Scontro tra una moto e un trattore, muore noto chef Antonio Mazzetti, aveva 58 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Antonio Mazzetti, noto chef e titolare della Taverna di San Romualdo, è morto in un incidente stradale sulla via Sant’Alberto a Ravenna.

Scontro fatale tra moto e trattore sulla via Sant’Alberto

Un tragico incidente stradale ha scosso Ravenna.

Il 58enne Antonio Mazzetti, chef conosciuto e titolare della Taverna di San Romualdo, ha perso la vita dopo che la moto su cui viaggiava si è scontrata con un trattore.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di ieri all’incrocio tra via Sant’Alberto e via Carlina. Secondo le prime ricostruzioni, Mazzetti stava procedendo su via Sant’Alberto in direzione Ravenna quando il trattore ha iniziato una svolta in via Carlina.

Nonostante il tentativo di frenata, la moto si è schiantata contro una ruota del trattore. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i sanitari del 118, ma per Mazzetti non c’è stato nulla da fare.

Una figura amata da amici e clienti

Poco prima del tragico incidente, Antonio Mazzetti aveva condiviso sui social uno degli eventi organizzati con passione presso il suo ristorante, Taverna di San Romualdo.

Lo chef era una figura molto apprezzata e rispettata dai clienti e dalla comunità, come dimostrano i numerosi messaggi di cordoglio lasciati sui social.

“Ho saputo che un incidente in moto ha portato via Antonio Mazzetti. Mi dispiace moltissimo, era una persona affabile e un grande ristoratore”, ha scritto un utente su Facebook. Un altro amico ha ricordato Antonio per la sua personalità solare:

“Ti ricorderò sempre con quella voglia di ridere e scherzare che ti ha sempre distinto”. I messaggi mostrano quanto fosse amato e quanto abbia lasciato un vuoto nelle vite di chi lo conosceva.