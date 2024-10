Scontro frontale tra una Seat Ibiza e una Panda, muore il carabiniere Pietro Mastino, l’uomo si stava recando al lavoro

0 Condivisioni Facebook Twitter

Pietro Mastino, carabiniere di 55 anni, perde la vita in un grave incidente stradale sulla provinciale 19 tra Alghero e Olmedo.

Scontro frontale sulla strada per Alghero

Nella mattinata di domenica 13 ottobre, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Pietro Mastino, 55 anni, carabiniere in servizio presso il Reparto operativo di Alghero.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 sulla strada provinciale 19, che collega Alghero a Olmedo, mentre Mastino si stava recando al lavoro a bordo della sua Seat Ibiza.

Per cause ancora da accertare, l’auto si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda in una curva, a pochi chilometri dall’ingresso di Olmedo. L’altro conducente coinvolto è stato gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sassari, ma la sua vita non sarebbe in pericolo.

Intervento complesso dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, insieme alla Polizia stradale, i Carabinieri e il personale del 118. Il recupero dei conducenti è stato particolarmente complesso: i Vigili hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori per estrarre uno degli uomini dalle lamiere accartocciate del veicolo. Pietro Mastino, trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, è purtroppo deceduto durante il trasporto. L’altro uomo, nonostante le gravi ferite, sarebbe in condizioni stabili.