Tragedia dopo il derby Potenza-Foggia: i tre ragazzi morti si chiamavano Samuel, Michele e Gaetano, rispettivamente di 13, 17 e 21 anni

Tre giovani foggiani, di ritorno dallo stadio Viviani di Potenza, perdono la vita in un tragico incidente stradale.

Incidente mortale sulla via del ritorno dopo Potenza-Foggia

Un grave incidente stradale ha causato la morte di tre giovani tifosi foggiani al termine del derby tra Potenza e Foggia, disputato allo stadio Viviani di Potenza. Le vittime, identificate come Samuel Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile, rispettivamente di 13, 17 e 21 anni, stavano facendo ritorno a Foggia quando l’auto su cui viaggiavano è uscita di strada, causando l’impatto fatale. I tre ragazzi avevano assistito alla partita e stavano tornando a casa quando si è verificato il dramma.

Il tragico destino di tre giovani tifosi

L’incidente è avvenuto lungo una strada di ritorno da Potenza, e nonostante i soccorsi siano intervenuti tempestivamente, per i tre giovani non c’è stato nulla da fare. L’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada, provocando il tragico decesso dei ragazzi, tutti originari di Foggia. La notizia ha scosso profondamente le comunità di Foggia e Potenza, unite nel lutto per la scomparsa di tre vite così giovani, appassionati tifosi che avevano trascorso una serata di sport e condivisione.