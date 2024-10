15enne dopo una lite, scappa di casa con la pistola del padre, trovato morto in un casolare

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un ragazzo di 15 anni si è tolto la vita dopo aver sottratto la pistola del padre. Le ricerche sono state tempestive.

Tragedia a Montignano: ragazzo trovato senza vita

Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto in un casolare di campagna vicino Montignano, dopo essersi allontanato nella notte dalla sua abitazione. Il giovane aveva sottratto la pistola del padre, un vigile urbano di Senigallia, prima di sparire.

Le forze dell’ordine, tra cui carabinieri e polizia, si sono mobilitate immediatamente per cercarlo, perlustrando città e zone rurali. Anche le scuole sono state messe in stato di allerta nel timore che il ragazzo potesse essere armato e potenzialmente pericoloso.

Le ricerche e il coinvolgimento delle scuole locali

Le ricerche del ragazzo sono partite subito dopo la denuncia di scomparsa fatta dai familiari. Nella zona di Montignano, frazione di Senigallia, erano stati impiegati droni e squadre cinofile per il pattugliamento delle campagne circostanti. A seguito dell’allarme, anche le scuole del territorio erano state allertate e, per precauzione, gli insegnanti erano stati avvisati di non far uscire gli studenti nei giardini scolastici.

La dinamica della tragedia

Le prime informazioni trapelate indicano che l’allontanamento del giovane potrebbe essere stato causato da un diverbio avvenuto in famiglia, ma i dettagli esatti delle motivazioni restano poco chiari. Le ricerche, che hanno coinvolto anche i vigili del fuoco, si sono concluse tragicamente con il ritrovamento del corpo senza vita del ragazzo nel casale.