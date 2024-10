Puglia, 20enne accende una sigaretta nell’auto che all’improvviso esplode, gravemente ferito

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un giovane di Gallipoli è rimasto gravemente ferito a causa di un’esplosione nella sua auto, probabilmente provocata da una fuga di gas.

Un 20enne originario di Gallipoli è stato coinvolto in una grave esplosione avvenuta ieri sera a Nardò, in via Pietro Giannone.

Il giovane era entrato nella sua Fiat Panda e, accendendosi una sigaretta, è stato investito da una deflagrazione che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata causata da una fuga di gas metano dal sistema di alimentazione del veicolo.

Nonostante la bassa intensità dell’esplosione, il ragazzo ha riportato ustioni di secondo grado sul volto e sul cuoio capelluto, mentre la sua auto è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Intervento delle autorità e condizioni del ferito

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Il ragazzo è stato prontamente trasportato al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Le autorità hanno proceduto al sequestro dei resti dell’auto per condurre ulteriori accertamenti e chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto.

Accertamenti in corso: auto distrutta dall’esplosione

Il veicolo, completamente devastato dall’incendio, è ora sotto indagine da parte delle forze dell’ordine. Gli esperti stanno valutando le possibili cause della fuga di gas che ha innescato l’esplosione, mentre il giovane lotta per la sua guarigione nell’ospedale di Brindisi.