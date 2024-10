Chi erano i tre giovani tifosi foggiani morti per un incidente, due erano delle giovani promesse nel calcio

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un incidente stradale sulla statale Potenza-Melfi ha provocato la morte di tre giovani tifosi rossoneri: Samuele Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile.

La tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri, 13 ottobre, quando tre giovani, grandi appassionati del calcio, hanno perso la vita in un incidente stradale sulla statale Potenza-Melfi.

Le vittime sono Samuele Del Grande, di soli 13 anni, Michele Biccari, di 17 anni, e Gaetano Gentile, 21enne. I ragazzi stavano tornando a Foggia dopo aver assistito alla partita di serie C tra il Potenza e il Foggia, disputata allo stadio Viviani.

La passione per il calcio accomunava tutti e tre, con Gaetano che era anche tesserato per la ASD Virtus Calcio Foggia, una squadra di Terza Categoria.

Le giovani promesse del calcio foggiano

Michele Biccari, diciassettenne, era una promessa del calcio a 5, giocatore dell’Under 21 del CUS Foggia. «Siamo profondamente scossi e addolorati per la scomparsa di tre giovani vite legate alla comunità foggiana», ha scritto il club sui social.

Anche Samuele Del Grande, 13enne, coltivava la sua passione per il calcio, raccontando le sue esperienze sui social, dove ancora è visibile il suo ultimo post che lo ritrae sorridente insieme agli altri tifosi non appena arrivati a Potenza.

Ricordi e cordoglio

Il papà di Gaetano Gentile, Antonio Gentile, noto tifoso della Barletta, ha pubblicato un commovente post sui social: «Mi hai lasciato troppo presto figlio mio. Riposa in pace Gaetano, gli Angeli ti accoglieranno in paradiso». Anche la scuola frequentata da Michele Biccari, l’Istituto Pacinotti di Foggia, ha espresso il proprio dolore per la perdita. Il vicepreside Arturo Placido ha ricordato Michele come un «alunno esemplare», e l’istituto ha osservato un minuto di silenzio in sua memoria.