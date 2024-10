Bari, due incidente, uno a Carbonara l’atro sulla ss16, mandano in tilt il traffico

0 Condivisioni Facebook Twitter

Due incidenti stradali hanno causato disagi agli automobilisti baresi nelle prime ore di martedì 15 ottobre, uno a Carbonara e l’altro sulla ss16 in direzione nord.

Primo incidente a Carbonara

Il primo sinistro è avvenuto a Carbonara, precisamente in via Ospedale di Venere, intorno alle prime ore del mattino.

Non sono ancora chiari i dettagli sulle dinamiche dell’incidente, ma l’episodio ha causato rallentamenti nella zona, con il traffico che è stato regolato dalla Polizia Locale intervenuta prontamente sul posto.

Secondo incidente sulla ss16

Poco dopo, un secondo incidente si è verificato sulla ss16, all’altezza di Torre a Mare, sempre in direzione nord. Anche in questo caso, il traffico ha subito forti rallentamenti, con la Polizia Locale impegnata nella gestione della viabilità per evitare ulteriori disagi.