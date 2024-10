Superenalotto, 6 centrato, vinti 89 milioni con una schedina da 3 euro

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un fortunato giocatore ha centrato un ‘6’ da quasi 90 milioni di euro (89.221.270 euro) con una schedina da soli 3 euro. La vincita è stata registrata a Riva del Garda presso la Tabaccheria Fortuna in Viale dei Tigli 36, durante l’estrazione odierna del Superenalotto.

Altri premi: cinque fortunati con 30mila euro ciascuno

Oltre al vincitore del Jackpot, ci sono stati anche sei vincitori che hanno centrato un “5”, aggiudicandosi circa 30mila euro ciascuno. Questo è il secondo “6” del 2024: il precedente risale al 10 maggio, quando a Napoli vennero vinti 101,5 milioni di euro. La vincita di oggi porta a 131 il numero totale dei Jackpot assegnati dal Superenalotto dalla sua nascita.

Il Superenalotto e la sua formula di successo

Dal 1997, il Superenalotto ha distribuito premi per oltre 5 miliardi di euro solo con le vincite di prima categoria. Le probabilità di vincere sono estremamente basse, con 622 milioni di combinazioni possibili per centrare il “6”. La nuova formula, introdotta nel 2016, ha contribuito a far crescere i Jackpot grazie a una maggiore quota destinata al montepremi e alla possibilità di vincere anche con il “2” e tramite premi istantanei.