17enne si mette alla guida di un potente suv e si schianta contro un’altra auto, è in fin di vita

Un ragazzo di soli 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto questa mattina a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, mentre era alla guida di un potente suv.

Il giovane stava percorrendo la statale 534 “Di Cammarata e degli Stombi”, arteria che collega lo svincolo di Firmo sull’Autostrada del Mediterraneo con la statale 106, a Sibari.

Scontro tra due vetture: dinamica in corso di accertamento

La vettura del giovane, un fuoristrada Toyota, si è scontrata per cause ancora in fase di accertamento con una Ford su cui viaggiavano tre persone. Fortunatamente, i passeggeri della seconda auto hanno riportato solo ferite lievi. Il 17enne, invece, è stato soccorso d’urgenza dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Cosenza tramite elisoccorso, a causa della gravità delle sue condizioni.

Traffico bloccato e intervento delle autorità

L’incidente è avvenuto in un tratto stradale a doppio senso di circolazione per via di lavori in corso, e ha causato la chiusura temporanea della statale in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castrovillari e Rossano, gli uomini dell’Anas, i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio e gli agenti della Polstrada, al fine di ripristinare la viabilità il prima possibile.