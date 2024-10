Sceglie di farsi la doccia e lavarsi i vestiti una volta alla settimana, così Nikola risparmia migliaia di euro

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nikola Howard, una donna di Bexleyheath nel Regno Unito, ha scelto di farsi la doccia solo una volta alla settimana e di lavare i suoi vestiti dopo quattro o cinque utilizzi.

Questo stile di vita le ha permesso di ridurre drasticamente i costi della bolletta dell’acqua, pagando appena 45 sterline ogni sei mesi, pari a circa 50 euro. Nonostante una perdita d’acqua che le costa 7,50 sterline mensili, Nikola ha trovato un modo per risparmiare denaro grazie a queste abitudini.

Le ragioni dietro la scelta di Nikola Howard

In un’intervista rilasciata al Daily Mail, Nikola Howard ha spiegato che ha iniziato a ridurre le docce a causa della sua dermatite. “La mia pelle è estremamente sensibile, ho problemi di desquamazione su tutto il corpo, così ho iniziato a farmi meno la doccia”, ha dichiarato. A poco a poco ha scoperto anche i vantaggi economici: “Le bottiglie di shampoo, balsamo e sapone mi durano fino a tre mesi, e questo mi ha permesso di risparmiare molto denaro”. Oltre alla cura del corpo, Nikola usa la lavatrice solo due volte al mese, contribuendo ulteriormente al risparmio domestico.

Stile di vita parsimonioso e gestione oculata delle risorse

Nonostante il suo approccio minimalista in fatto di igiene, Nikola Howard ammette di utilizzare la lavastoviglie ogni due giorni, poiché non sopporta di lavare i piatti a mano. Anche sul fronte della moda, il risparmio è prioritario: acquista nuovi vestiti solo ogni 18 mesi e ha abiti che risalgono a oltre nove anni fa. Nel settore alimentare, è un’esperta di calorie e carboidrati e aiuta altre persone nella gestione della dieta. Compra ingredienti all’ingrosso e riempie il frigorifero di alimenti sani, evitando categoricamente cibi-spazzatura come pasta e riso.