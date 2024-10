Calcio in lutto, morto a 34 anni il portiere Gonzalo Gòmez, combatteva contro una grave malattia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il calcio spagnolo piange la perdita di Gonzalo Gómez, ex portiere di Logroñés, Calahorra e Náxara, deceduto a soli 34 anni.

Il giovane atleta era affetto da una grave malattia, che negli ultimi giorni lo aveva costretto a un ricovero in ospedale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso, rispettando il desiderio di privacy della famiglia.

Una carriera in Segunda B: l’apice di Gonzalo Gómez

Il mondo del calcio della Rioja è stato scosso dalla notizia della scomparsa di Gonzalo Gómez. La Federación Riojana de Fútbol ha annunciato la triste notizia con un messaggio di cordoglio: “Il calcio della Rioja è in lutto per la morte del portiere Gonzalo Gómez all’età di 34 anni.

Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Gonzalo, così come a tutte le squadre in cui ha militato”.

Gómez ha giocato in squadre come l’SD Logroñés e il Calahorra, raggiungendo l’apice della sua carriera nella Segunda B, nota oggi come Prima RFEF. Dopo il ritiro dal calcio professionistico, si era dedicato con passione all’allenamento dei portieri.

Ricordo commosso del Club Atlético Central di Siviglia

Il percorso calcistico di Gonzalo Gómez era iniziato nelle giovanili del Club Atlético Central di Siviglia, che ha voluto omaggiare il calciatore con un messaggio toccante:

“Il nostro giocatore sarà sempre nel cuore del Club Atlético Central, il suo spirito ci accompagnerà in ogni partita e in ogni allenamento. Possa il suo ricordo ispirarci a restare uniti e forti”.

Il calciatore soffriva da tempo di una grave malattia, ma per rispetto della privacy della famiglia, non è stata divulgata la natura del male che lo ha portato via.