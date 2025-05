Cremaschi infiamma il dibattito a Dritto e Rovescio: “In Italia sistema ingiusto, i ricchi sono un insulto ai poveri”

Durante la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete4, il sindacalista Giorgio Cremaschi attacca duramente le diseguaglianze economiche: “Serve cambiare questo sistema sbagliato”.

“Un sistema profondamente ingiusto”

Nel corso dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, talk show di approfondimento politico-sociale in onda su Rete4, si è acceso un confronto sui temi della disuguaglianza economica e sulla crescente distanza tra ricchi e poveri. L’occasione è stata offerta da un servizio che mostrava la vita lussuosa degli italiani benestanti trasferitisi a Dubai, nuovo punto di riferimento per chi può permettersi agi e comfort senza limiti.

Tra gli ospiti in studio, anche il sindacalista Giorgio Cremaschi, esponente di Potere al Popolo! ed ex presidente del comitato centrale della FIOM, che ha commentato con toni durissimi il video trasmesso: “Non abbiate paura di usare questa parola: parassita. Un sistema in cui un cittadino normale deve aspettare un anno per una TAC, mentre chi ha milioni si compra casa a Dubai e magari anche un medico, è un sistema sbagliato. Bisogna lottare per cambiarlo”.

“Questa società è un insulto ai lavoratori”

Nel suo intervento, Cremaschi ha puntato il dito contro quella che ha definito una società sfacciatamente ingiusta, dove il privilegio economico diventa ostentazione offensiva nei confronti di chi vive in difficoltà. “Queste immagini sono un insulto ai poveri, un insulto a Ciro (ospite in studio, ndr), un insulto ai lavoratori. Questa è gente che ti dice: io ho i soldi e di te me ne frego. Una società così non è più accettabile”, ha dichiarato, rivolgendosi direttamente al conduttore Paolo Del Debbio.

Reazioni divise sui social

L’intervento di Cremaschi ha immediatamente generato un acceso dibattito anche sui social, dove gli utenti si sono divisi tra chi sostiene le sue parole e chi invece lo accusa di populismo e retorica superata.

“Assolutamente d’accordo con Cremaschi. Le ricchezze mal distribuite sono il vero cancro sociale”, scrive un utente. Altri, invece, non risparmiano le critiche: “I veri parassiti sono quelli che parlano di uguaglianza solo per convenienza, mentre non hanno mai prodotto un cambiamento reale”, si legge in uno dei commenti contrari.

Il tema della disuguaglianza sociale continua così a spaccare l’opinione pubblica, confermando la sua centralità nel dibattito politico attuale, mentre cresce il malcontento di chi si sente escluso da un sistema percepito come sempre più distante e iniquo.