Sonia Bruganelli al centro delle polemiche: Paolo Bonolis difende l’ex moglie “L’amore per i nostri figli ci vede uniti. Tutto il resto è noia”

Dopo lo scontro a Ballando con le Stelle con Selvaggia Lucarelli, Sonia Bruganelli si trova al centro di critiche e polemiche. Il conduttore Paolo Bonolis, suo ex marito, interviene sui social a difendere la loro famiglia.

Le tensioni a Ballando con le Stelle e le parole di Paolo Bonolis

Nelle ultime settimane, Sonia Bruganelli ha vissuto momenti difficili a causa delle critiche ricevute durante il programma Ballando con le Stelle, dove è stata protagonista di uno scontro con Selvaggia Lucarelli.

L’attacco, inatteso per la Bruganelli, ha toccato diversi aspetti della sua vita, sia personale che professionale. Durante una recente puntata del dancing show, Sonia ha parlato del cambiamento nelle relazioni con gli amici nel mondo dello spettacolo, in seguito alla separazione da Paolo Bonolis.

Il post di Paolo Bonolis: un messaggio di unione familiare

Dopo giorni di silenzio, Paolo Bonolis ha deciso di prendere posizione pubblicamente, pubblicando un post su Instagram in cui ha espresso il suo sostegno alla sua ex moglie.

Bonolis ha condiviso una foto di famiglia, che lo ritrae insieme a Sonia e ai loro tre figli: Davide, Silvia e Adele. Nel messaggio, ha sottolineato l’importanza del legame familiare, che rimane solido nonostante la fine della relazione con la Bruganelli.

“Le scelte degli adulti sono una cosa, ma il nostro amore per loro ci vede uniti”, ha scritto Paolo Bonolis. Ha poi citato ironicamente il cantautore Franco Califano: “Tutto il resto è noia no, non ho detto gioia (Cit.)”, mostrando una certa leggerezza nel trattare la questione, ma al tempo stesso rafforzando l’idea che la famiglia è la priorità.