Temptation Island: Mirco sceglie di uscire solo, addio a Giulia, lei “dopo nove anni hai fatto schifo”

Filippo Bisciglia informa Mirco delle decisioni di Giulia dopo il weekend con la single Alessia. La loro storia si conclude in lacrime al falò.

Mirco e il weekend con Alessia: la reazione di Giulia

Durante la puntata del 15 ottobre di Temptation Island, la relazione tra Giulia e Mirco raggiunge un punto di rottura. Dopo che Mirco trascorre del tempo in barca e un weekend con la single Alessia, la sua fidanzata reagisce con grande frustrazione.

Filippo Bisciglia raggiunge Mirco in mare per informarlo che Giulia ha deciso di porre fine alla loro relazione. Al falò di confronto, Mirco ammette di non essere più felice nella loro storia, arrivando alla difficile decisione di uscire dal programma da solo.

Il confronto tra Giulia e Mirco: accuse reciproche

Al secondo falò di confronto anticipato, Giulia viene messa di fronte a immagini del fidanzato trascorrere il weekend con Alessia. Le riprese mostrano Mirco in atteggiamenti affettuosi con la single, cosa che scatena una reazione molto emotiva in Giulia.

La ragazza si sfoga al falò, accusando Mirco di aver tradito la loro relazione e di non aver mai avuto il coraggio di affrontare i loro problemi. “Mi dici che mi ami, ma non è vero”, esclama Giulia, visibilmente sconvolta dalla situazione.

Il pianto di Mirco: la rottura è definitiva

Nonostante Giulia esprima il desiderio di salvare la loro relazione, Mirco dichiara di volere una vita più dinamica e di non essere più felice con lei.

“Voglio uscire da solo”, afferma durante il falò, lasciando Giulia delusa e arrabbiata. La ragazza lo accusa di averle mentito per tutto il tempo: “Hai fatto schifo dall’inizio alla fine”. Mirco, visibilmente emotivo, si lascia andare ad un pianto consolato da Filippo Bisciglia, segnando così la fine del loro rapporto lungo nove anni.