Raimondo Todaro ricoverato, fan in ansia, il ballerino nel 2000 scoprì di avere due tumori maligni

Il ballerino Raimondo Todaro poi ha rassicurato i fan dopo essere stato ricoverato in ospedale per alcuni controlli di routine legati alla sua salute.

Il ricovero e l’aggiornamento ai fan

Con una storia pubblicata su Instagram, il ballerino Raimondo Todaro ha informato i suoi follower di trovarsi in ospedale, spiegando con ironia:

“Non cercatemi, per i prossimi tre giorni ho il tagliando da fare”. La foto, scattata in una stanza ospedaliera, ha suscitato preoccupazione tra i fan, soprattutto alla luce dei problemi di salute che lo avevano colpito in passato. Poco dopo, un’altra immagine ha tranquillizzato tutti: “Tutto bene e grazie a tutti dei messaggi”, ha scritto Todaro, mettendo fine all’apprensione.

I problemi di salute del 2020

La preoccupazione per le condizioni di Todaro è legata a quanto accaduto nel 2020, quando il ballerino, durante un normale controllo, scoprì di avere due tumori maligni. Solo tre anni dopo, in un’intervista a Verissimo, raccontò l’angoscia di quei momenti: “Fisicamente ero a pezzi, cercavo di sorridere e non far vedere niente a nessuno”. Todaro spiegò che il lavoro lo aiutò a distrarsi durante le cure: “Il lavoro è stato la mia fortuna, l’unico momento in cui non ci pensavo”. Ora, i ricoveri sembrano essere parte dei suoi regolari controlli.

Il pensiero per la figlia Jasmine

Durante la sua intervista a Silvia Toffanin, Todaro raccontò che in quei momenti difficili il suo pensiero era rivolto principalmente alla figlia Jasmine, nata dalla relazione con Francesca Tocca.

“Ti passano tante cose per la testa, ma soprattutto pensavo a lei. Sapeva che papà aveva male al pancino”, ha confessato. Fortunatamente, oggi Todaro sta bene e continua a monitorare attentamente la sua salute.