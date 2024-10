Muore l’amico di una vita, Guido non si presenta al funerale, lo trovano senza vita in casa

0 Condivisioni Facebook Twitter

Angelo Zerbini e Guido Grena, amici di lunga data e accomunati dalla passione per il calcio, sono morti a pochi giorni di distanza, lasciando un vuoto nella comunità di Villongo.

La scomparsa di due amici uniti dal calcio

La città di Villongo, comune bergamasco sul lago d’Iseo, è scossa dalla tragica scomparsa di Angelo Zerbini, 70 anni, e Guido Grena, 65 anni.

I due erano amici da una vita e legati dalla passione per il calcio. Zerbini, soprannominato “Zerbo”, aveva dedicato molti anni al servizio della squadra calcistica del paese, mentre Grena era stato a lungo il portiere titolare del Villongo.

Zerbini è morto nella notte tra giovedì e venerdì, con il funerale celebrato nella chiesa di San Filastro.

La tragica morte di Guido Grena

Quel giorno, Guido Grena non si è presentato alla cerimonia funebre dell’amico. I familiari, preoccupati, lo hanno cercato a casa, dove lo hanno trovato senza vita. Si presume che sia deceduto a causa di un trauma alla testa, dovuto a una caduta accidentale. Il funerale di Grena si terrà mercoledì pomeriggio, e la comunità si prepara a dare l’ultimo saluto anche a lui.

Il ricordo della comunità di Villongo

La comunità di Villongo ha espresso il proprio dolore per la perdita dei due amici. In ricordo di Zerbini, l’Oratorio Villongo lo ha descritto come una persona sempre pronta ad aiutare, orgogliosa del suo ruolo di accompagnatore della prima squadra, ruolo a cui teneva molto.

“Era un grande sostenitore dei suoi ragazzi, sempre fiero di loro”, si legge in un post commovente. Zerbini e Grena lasciano un vuoto profondo in una comunità che li ricorderà per sempre.