Nubifragio Livorno, uomo si salva dalle acque aggrappandosi a un cartello stradale

In Toscana una notte di piogge intense ha causato disagi, con un uomo salvato mentre rischiava di essere trascinato via dalla corrente a Campiglia Marittima.

L’uomo aggrappato a un cartello stradale

Il forte maltempo che ha colpito il Nord Italia, in particolare la Toscana, ha causato gravi disagi e situazioni di pericolo. Tra gli episodi più drammatici, quello di un uomo a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, che è stato sorpreso da una violenta inondazione sulla statale 398, che collega Campiglia alla frazione Cafaggio. In un video diffuso in rete, si vede l’uomo aggrappato a un cartello stradale per evitare di essere trascinato via dall’acqua, che aveva trasformato la strada in un fiume. Fortunatamente, è stato tratto in salvo e portato all’ospedale di Piombino per accertamenti.

Vigili del fuoco in azione in tutta la provincia

Le forti piogge hanno interessato tutta la provincia di Livorno, dove i vigili del fuoco hanno soccorso decine di persone rimaste intrappolate nelle loro abitazioni o sulle strade allagate. Solo a Campiglia Marittima, la scorsa notte sono state messe in salvo 30 persone a causa dell’innalzamento delle acque provocato dalla rottura dell’argine del fiume Cornia. Anche a Suvereto, per precauzione, gli ospiti di una casa di cura sono stati evacuati.

Le dichiarazioni del governatore Giani

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha confermato di essere in costante contatto con i Comuni colpiti dalla perturbazione. “Sono in unità di crisi con i territori colpiti dalla fortissima perturbazione”, ha dichiarato Giani, che ha anche riferito che una persona inizialmente dispersa è stata ritrovata e soccorsa durante la notte.