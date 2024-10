Femminicidio in Puglia, nel parcheggio di Eurospin uomo spara alla moglie poi si toglie la vita

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragedia a San Severo: un uomo spara alla moglie nel parcheggio di un supermercato e si suicida con la stessa arma.

Dinamica dell’accaduto

Questa mattina a San Severo, in via Salvemini, si è consumata una tragedia familiare. Un uomo ha aperto il fuoco contro sua moglie nel parcheggio di un supermercato, ferendola gravemente. Dopo l’aggressione, l’uomo si è tolto la vita all’interno della sua auto, utilizzando la stessa pistola. L’episodio è avvenuto poco dopo l’arrivo dell’uomo sul luogo, secondo quanto emerge da una prima ricostruzione dei fatti.

Condizioni della donna e intervento dei soccorsi

La donna, colpita da più proiettili, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sono ancora state rese note al momento, mentre l’uomo è deceduto sul colpo. Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.